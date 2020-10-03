اعرف الفارق بين اللون.. اللحوم الفاتحة والداكنة وفوائد كل منهما

وآخري داكنة ويتسأل الكثير عن سبب اللون المختلف. نجد أحيانًا بعض اللحوم لونها فاتح





وقالت الدكتورة البيطرية سمر مرجان ان هناك عدة اسباب قد تؤثر علي لون اللحم وهي





فرق السن: البتلو افتح من الكندوز.

فرق النوع: البقري افتح من الجاموسي.

فرق القطعية (من نفس الدبيحة): العضلات ( اللحم ) النشطة بتكون اغمق مثل الصدغ والرقبة والقلب واللسان والكتف، وافتح العضلات ( اللحم ) الملتصقة بالعضم. وعرق التربيانكو يكون فاتح ولكن ليس شرط على حسب حركته.





فرق التغذية قبل الذبح: التغذية على العلف اللحمة تكون فاتحة، والتغذية على السيلاج بيغمق اللحمة.

فرق التخزين: طول فترة التخزين (التفريز) بتغمق اللحمة، وكمان تكرار تجميدها وفكها.

أيضا المعاملة بعد الذبح تؤثر على لون اللحمة: اللحمة الغامقة تكون قد تم غسلها فقط، والفاتحة يكون تم نقعها في الماء وذلك من اخطاء ربات المنزل .

و الخلاصة ان اللونين صحيين للأكل طالما اللحمة مختومة ويعني ذلك ان الحيوان مذبوح في المجزر.