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فن

أحن أخت في العالم.. سوار النجار تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها إيناس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:13 م
ايناس وسوار النجار
ايناس وسوار النجار
محمد بدران

حرصت الفنانة التونسية سوار النجار علي الاحتفال بعيد ميلادها مع شقيقتها الفنانة إيناس النجار عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "سوار النجار" صورة لها مع شقيقتها وعلقت قائلة: "وجودك في حياتي يغنيني عن الدنيا كلها ربنا يخليكي ليا يا اغلى واحلى واحن واجدع واطيب واجمل اخت وبنت وصاحبة وصديقة في الدنيا.

وتابعت "مافيش كلام يوصف اللي في قلبي ليكي يارب يقدرني واعملك جزء من اللي بتعمليه معايا احن اخت في العالم ❤️".

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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