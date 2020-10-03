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أبو الغيط: الوحدة العربية والعمل المشترك الحل لوقف التنمر التركي والإيراني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:30 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
حمزة شعيب
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك الحل لوقف التنمر التركي والإيراني.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز

وأردف أنه ما كان لإيران أن تظهر بهذا الأسلوب إلا بعد ضعف واهتزاز الدول العربية، لهذا لا بد من إعادة صياغة الوضع العربي

واستطرد أبو الغيط، أن أخطاء الجمهوريات الموروثة التي تمت في سوريا وكان هناك إعدادات لها في العراق واليمن  خلفت توترات داخلية أدت إلى ما رأيناه في المنطقة العربية.

واستطرد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تسقط من التركيز العربي، لافتا إلى أن هناك أجيالا وأجيالا من المصريين حاربوا من أجلها.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا قيمة لضم إسرائيل للجولان؛ لأنني لم اعترف بها، فلا قيمة للضم ولو بعد 100 عام.

ولفت إلى أن فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا لتسوية عادلة بالحوار والمناقشة بين العرب والفلسطينين، «دولة فلسطينية مستقلة قادمة لا محالة وسنصل لحل ولكن يجب ألا نيأس».

واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن أوباما كان السبب في الربيع التدميري في 2011.

وأردف: «أكدت في 2007 أن الانقسام الفلسطيني سيجعل إسرائيل في شهر عسل دائم »، مردفا أنه يجب على الفلسطينيين إنكار الذات والمصالح وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني على السلطة.

واختتم، أوباما قبل أن يغادر السلطة؛ صدق بموقف أمريكي بقرار يصدر عن مجلس الأمن، يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.
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