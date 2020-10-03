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مدير مكتب العربية بواشنطن يكشف تفاصيل الحالة الطبية الحالية للرئيس الأمريكي ترامب..فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:41 م
مدير مكتب العربية
مدير مكتب العربية بواشنطن
إبراهيم القادري
قالت نادية بلبيسي مدير مكتب العربية بواشنطن ، إن هناك روايتين للحالة الصحية للرئيس ترامب الاولي هي التي سمعناها من طبيب البيت الابيض وهو قال ان الرئيس ترامب بصحة جيدة ولا يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة .

واضافت نادية بلبيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن طبيب البيت الابيض قال ان الرئيس الامريكي يباشر أعماله وهو في المستشفى كما ان مستشفى والتر ريد هي مستشفى عسكري وبها جناح خاص ويمكن للرئيس مزاولة جميع أعماله بشكل تام .

واوضحت نادية بلبيسي ، ان الرواية الثانية وهي ان هناك بعض وسائل الاعلام تقول ان الرئيس عندما نقل من البيت الابيض الى المستشفى كان يعاني من ضيق التنفس بسبب نقل الاكسجين .


وتابعت : ان طبيب البيت الابيض قال ان الرئيس يعاني من فيروس كورونا منذ 72 ساعة ونحن نعرف ان الرئيس مصاب منذ 36 ساعة وهناك تناقض وبعد ذلك صحح الطبيب ما قال  .


واستكملت : إننا نلتزم بالرواية الرسمية التي تصدر من البيت الابيض رغم ان الاعلام يشكك فيها وتقول بأن البيض الأبيض لم يتمتع بالشفافية .
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