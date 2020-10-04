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طبيب نفسي: 30% من سكان العالم يعانون من أرق مزمن..فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسى، أن الأرق ثاني أهم عرض مرضي بعد الصداع الذي يعاني منه الإنسان.

وأوضح المهدى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، أن 30% من الناس تعانى من أرق مزمن، و سنة 2020 من أكثر السنوات البشرية التى عانى منها الناس الأرق، لافتا إلى ان من أسباب الأرق، الاكتئاب والقلق النفسى، وايضا الآلام العضوية والالتهاب.

وأوضح أستاذ الطب النفسى، أن مشاكل النوم والارق بوجه خاص تسبب العديد من الاضطرابات العضوية والنفسية.

وكان العالم مات ووكر وجه ست نصائح مثبتة علميًا حول كيفية النوم بسرعة والتغلب على الأرق وهي:

النصيحة الأولى هي الانتظام:
"اذهب إلى الفراش في نفس الوقت واستيقظ في نفس الوقت. الانتظام هو الملك ، وسوف يرسخ في الواقع نومك ويحسن كلًا من الكمية والنوعية ". يحدث هذا لأن الدماغ يعمل على مدار الساعة ، ويتوقع الانتظام ، وبالتالي يعمل بشكل أفضل في ظل ظروف الانتظام".

النصيحة التالية:
هي درجة الحرارة. حافظ على البرودة. اتضح أن عقلك وجسمك بحاجة إلى خفض درجة حرارتهما الأساسية بنحو درجة مئوية واحدة  من أجل بدء النوم ثم البقاء نائمين ".


النصيحة الثالثة:
هي الظلام "نحن مجتمع محروم من الظلام ، وفي الواقع ، نحتاج إلى الظلام تحديدًا في المساء لتحفيز إفراز هرمون يسمى الميلاتونين. ويساعد الميلاتونين في تنظيم التوقيت الصحي لنومنا ".

بالنسبة للنصيحة الرابعة:
يقترح والكر: "لا تبقى مستيقظًا في الفراش لفترات طويلة من الوقت والسبب هو أن عقلك هو جهاز ترابطي بشكل لا يصدق. لقد تعلم الدماغ أن السرير هو محفز اليقظة ، ونحن بحاجة إلى كسر هذا الارتباط فقط العودة إلى الفراش عندما تشعر بالنعاس. وبهذه الطريقة ، وبالتدريج ، سيعيد عقلك تعلم الارتباط بأن سريرك هو مكان النوم السليم والصوت".
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