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اقتصاد

الريال السعودي بـ 4.21 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 4-10-2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي
شهدت أسعار العملات العربية، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020؛ مقابل الجنيه المصري  وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.3 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 51.23 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع.
 
واستقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات لدى البنك المركزي المصري؛ فقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه 17.14 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.36 جنيه للشراء و20.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.47 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 14.7 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.31 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى،قد حدد بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضى الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذى قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
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