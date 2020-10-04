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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي بـ الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:29 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
محمد السعيد
يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره  ليفانتي اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ريال مدريد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قتاة بي إن سبورت 3، بتعليق رؤوف خليف.

ريال مدريد ضد ليفانتي:

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإسباني.

وخاض فريق ريال مدريد 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، كما يتبقى له مباراة مؤجلة أمام خيتافي بسبب مشاركته في  دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

ويفتقد ريال مدريد للعديد من لاعبيه خلال مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم إدين هازارد وداني كارفاخال.

في المقابل يتسلح  فريق ليفانتي بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الميرنجي، بعد الخسارة أمام إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الماضية.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بفوز ليفانتي بهدف دون رد.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2019 - 2020.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي:

ويحتل ريال مدريد المركز في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الت 16 بـ 3 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أوساسونا مع سيلتا فيجو، ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، قادش مع غرناطة، برشلونة مع إشبيلية.


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