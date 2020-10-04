البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام التعاملات

أغلقت البورصة المصرية على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين.
ولحقه مؤشر EGX70 لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليهوي بمعدل 0.42% بقيمة 2.014 مليون جنيه.
ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.
بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وانطلق المؤشر القيادي للبورصة EGX30 للمنطقة الخضراء، ليرتفع أداؤه الإيجابي 0.18% بقيمة تداول وصلت إلى 11.071 مليون جنيه.
وتبعه مؤشر EGX50 ليصعد هو الآخر بمعدل 0.24% بقيمة تداول اقتربت من 3 ملايين جنيه.
مؤشر EGX100 هبط بنسبة 0.21% ليغلق عند 2.928.05 بقيمة 2.921 مليون جنيه.
ولحقه مؤشر EGX70 لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليهوي بمعدل 0.42% بقيمة 2.014 مليون جنيه.
ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.
بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.