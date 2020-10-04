AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام التعاملات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:15 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
أغلقت البورصة المصرية على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين.

وانطلق المؤشر القيادي للبورصة EGX30 للمنطقة الخضراء، ليرتفع أداؤه الإيجابي 0.18% بقيمة تداول وصلت إلى 11.071 مليون جنيه.

وتبعه مؤشر EGX50 ليصعد هو الآخر بمعدل 0.24% بقيمة تداول اقتربت من 3 ملايين جنيه.

لكن مؤشر EGX100 هبط بنسبة 0.21% ليغلق عند 2.928.05 بقيمة 2.921 مليون جنيه.

ولحقه مؤشر EGX70 لأسهم  الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليهوي بمعدل 0.42% بقيمة 2.014 مليون جنيه.

ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.

بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

في أول تداول بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه.. ومشتريات المستثمرين تدفعها للصعود

17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

تباين بأداء البورصة في ختام التعاملات

البورصة تغلق على خسائر محدودة بقيمة 473 مليون جنيه

البورصة تغلق تعاملاتها على أرباح بـ1.7 مليار جنيه

بعد خسائر أمس.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومبيعات المستثمرين تدفعها للمنطقة الخضراء.. وتداول 442.209 ألف ورقة داخل المقصورة لـ 191 شركة بـ 2.6 مليار جنيه

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتسلم تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

قبل لقاء عقيلة صالح.. رسالة من السفير الأمريكي في ليبيا إلى مصر

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

في عيد ميلاد صابرين .. لماذا ارتدت الحجاب في قمة نجاحها .. وما صلة قرابتها بـ نعيمة عاكف

AdvertisementS

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

بعد جدل تدريب بيراميدز.. سر سفر إيهاب جلال المفاجئ إلى أمريكا

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات جريئة لـ نسرين طافش

بـ التايجر.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور