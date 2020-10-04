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محافظات

ترويع طفلة بواسطة كلب شرس بسطح منزل في الغربية.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:29 م
الطفلة
الطفلة
احمد علي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة لا يتجاوز عمرها ٨ سنوات فى حالة زعر اثر مهاجمة كلب شرس لها فوق سطح أحد المنازل بمنطقة العجيزى بدائرة أول طنطا  محافظة الغربية.

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كما تلاحظ فى الفيديو صرخات واستغاثات الطفلة وهى فى حالة رعب وفزع من أجل انقاذها من مهاجمة الكلب أثناء تواجدها مع أحد الأشخاص ضاحكًا فوق سطح منزلهم، وذلك على سبيل الدعابة معاها.

من جانبه قام خال الطفلة بتحرير محضر بقسم شرطة أول طنطا ضد مالك الكلب.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، منتقدين ظاهرة تربية الكلاب الشرسة داخل المنازل  التى انتشرت فى الأونة الأخيرة بصورة لافتة، ويتسببوا فى رعب وارهاب السكان وتهديهم فى أمنهم وسلامتهم ولابد من السيطرة عليها وتكثيف الحملات الأمنية لضبط مالكى الكلاب والقضاء عليها.
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