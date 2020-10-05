موسكو في خطر.. روسيا تتعرض إلى مخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا.. تفاصيل

نشرت قناة «العربية» تقريرا عن الإصابات المتزايدة في روسيا، حيث أن روسيا تتأهب للموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك استنادا إلى أرقام الإصابات و توقعات المسؤولين.





وأكد التقرير أن الإصابات اليومية لفيروس كورونا في موسكو تخطت حاجز ال 2000 إصابة و سجلت الدولة حوالي 20 ألف إصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط.





و من جانبه قال أحد المتعافين من كورونا في روسيا " أعتقد أنه يجب علينا الإستعداد مرة أخرى و دحر الفيروس مرة واحدة إلى الأبد".





وأضافت «العربية» أن السلطات الصحية في روسيا حذرت من تصاعد الإصابات و فرضت قيودا جديدة على المواصلات في العاصمة موسكو.





بينما قالت إحدى سكان مدينة موسكو" أوصي حقا بأن تفكر السلطات مرتين في كيفية منع الموجة الثانية حتى لا تغلق كل شئ و تجبر الجميع على التباعد الإجتماعي الصارم".



