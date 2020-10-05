تعليم النواب توضح مزايا النظام الهجين فى الجامعات

أشادت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بإتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وخاصة بمجال التعليم بإطلاق نظام التعليم الهجين بدءا من المرحلة الإعدادية وحتي الجامعة فهو يعتبر أبرز خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لافتة إلي أن الحياة التعليمية بمصر كانت بحالة متأخرة مما دفع الدولة لاستحداث الأنظمة.
أكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن وزارة التربية والتعليم قامت بتدشين الأكاديمية الإلكترونية للتدريب وبنك المعرفة كوسيلة تدريب وتأهيل للمعلمين تمكنهم من مواكبة كافة المستجدات وسرعة التكيف معها، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم بإنتاج المؤلفات بتقنية الوسائط المتعددة الفيديو وغيرها من التطبيقات بمقابل مادي مما يضفي عنصر التنافسية الذي يجدي بالنفع من خلال إطار قانوني.
وتابعت النائبة حديثها قائلة: هناك بدائل أيضا لنظام التعليم الهجين وهي القنوات التعليمية التي تبث علي تيلفزيون الدولة سيتم إمدادها بنسخة أخري تطابق نسخة المنصة الإلكترونية، وذلك لضمان وصول قدر عالي من المعلومات والمعرفة لمختلف الطبقات الإجتماعية وخاصة طبقة محدودي الدخل.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوزارة تركت حرية التصرف واللامركزية لإدارة المدرسة بشأن تأهيل وتدريب المعلمين الذين في حاجة لذلك أو من يرغبوا في تنمية المهارات وإثراء المعرفة، مشيرة إلي أن فئة سن الـ50 فأعلي من المعلمين لديهم القدرة علي مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ،فالأمر يكمن في سرعة الفهم والتكيف وليس فرضية العمر.
وأشارت النائبة ماجدة نصر، إلي أن الوزارة قد أعلنت عن إصدار تطبيق إلكتروني يحمل اسم "أسال المعلم" وهو يمكن تحميله علي الهاتف المحمول يمكن الطلاب من تلقي الإجابة علي أسئلتهم من أي معلم يختارة علي مستوي الدولة وهو يختص بالمرحلتي الإعدادية والثانوية فهو ضمن خطة التطوير للوزارة.
وجاء ذلك بعد أن كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل تطبيق نظام الهجين للعام الدراسي 2020 / 2021، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، مستعدين الآن لبدء العام الدراسي الجديد.