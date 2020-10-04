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صندوق العشوائيات: 918 أسرة طلبت العودة لمثلث ماسبيرو.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:45 م
خالد صديق
خالد صديق
حمزة شعيب
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن فاتورة تطوير العشوائيات بلغت 28 مليار جنيه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: “نستهدف الوصول إلى صورة مصر بشكل حضاري عندما كانت في الثلاثينيات”.

وأوضح خالد صديق، أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة عشوائية بها 175 ألف وحدة وسيتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة بحلول 2020.

ولفت خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير العشوائيات.

وأكد صديق أن الأسر الراغبة في العودة مجددا إلى مثلث ماسبيرو ستدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري لمدة 20 عاما.

وأردف خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك 918 أسرة طلبوا العودة مرة أخرى لمثلث ماسبيرو .

وأكد أن مصر لن يكون بها مناطق عشوائية أو غير آمنة بحلول 2030، مؤكدا أن هناك 27 مشروعا على مستوى المحافظات لإنهاء ظاهرة العشوائيات.
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