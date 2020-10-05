أخبار الفن| حلا شيحة تنفصل رسميا عن زوجها.. رقصة محمد رمضان مع ساويرس.. سر اعتذار الهام شاهين لأقاربها.. حفل عمر كمال وحسن شاكوش في لبنان يتحول لمعركة

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









لجأت الفنانة حلا شيحة، إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية اليوم الأحد، للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.





نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





علقت الفنانة إلهام شاهين على حضور عدد قليل من عائلتها والفنانين في حفل زفاف شقيقها امير شاهين الذي اقيم امس بأحد الفنادق.





تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تحول حفل كل من عمر كمال و حسن شاكوش فى لبنان إلى ساحة حرب.





علقت الفنانة ياسمين صبري على دعوى خلع من سيدة تدعى نرمين على طلبات زوجها لها بتقليد ياسمين صبري في حركاتها وملابسها وكلامها وكل شيء.





افتتحت الفنانة ريهام العدل معرضها الأول الذي حمل عنوان " FIESTA" في الشيخ زايد وحضر افتتاح المعرض والدها الفنان رمزي العدل، وعمها الدكتور محمد العدل.





نشرت الفنان محمد فراج، برومو ترويجي لفيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، بطولة النجمة مني زكي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".







