رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تشعل السوشيال.. شاهد





وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يرقص برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس في حفلة زايد بارك، وعلق علي مقطع الفيديو قائلا : من حفلة زيد بارك الڤيديو كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب ".









وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.





ويشارك رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.





على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.