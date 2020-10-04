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فن

رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تشعل السوشيال.. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:43 م
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 


وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يرقص برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس في حفلة زايد بارك، وعلق علي مقطع الفيديو قائلا : من حفلة زيد بارك الڤيديو كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب ". 


وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 


ويشارك رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 


الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك. 


على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل "موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.


يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.




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