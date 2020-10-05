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الزراعة: للمستأجر حق استخراج الكارت الذكي حال امتلاكه عقدا صحيحا ومسجلا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
الزراعة
الزراعة
البهي عمرو
قال الدكتور محمد يوسف، المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي بوزارة الزراعة، إن الوزارة أطلقت مشروع كارت الفلاح، في محافظات بورسعيد والغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الفلاح يستطيع من خلال الكارت أن يحصل على السماد وكل الأشياء التي توفرها وزارة الزراعة

ولفت إلى أن الشرط الوحيد لكى يحصل الفلاح على الكارت هو أن يكون لديه حيازة زراعية، وكشف أن الفلاح يذهب بالحيازة لـ الجمعية الزراعية ومن خلالها يحصل على المستحقات.

وأوضح أن المالك هو من يحق له استخراج الكارت، ومن خلالها يتم تسليم الكارت للمستأجر، ولكن إذا كان المستأجر لديه عقد إيجار صحيح ومسجل يتم استخراج الكارت للمستأجر حتى نهاية المدة المحددة في العقد.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير جميع الخدمات لـ الفلاح المصري، مؤكدًا أن هذه الأمر سيقضي على جريمة بيع الأسمدة في السوق السوداء، وعدم وصولها للفلاح.
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