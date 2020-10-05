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محافظات

محافظ دمياط تكرّم أسر شهداء ومصابي حرب أكتوبر المجيدة .. شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:16 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
زينب الزغبي
كرّمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أسر شهداء ومصابى حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣، وذلك خلال لقائها بهم اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة.


جاء الاحتفال بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.


وكرمت المحافظ أسر الشهداء عريف مجند أحمد إبراهيم، والرقيب مجند عبده بشتو وعريف مجند عوض إسماعيل وأيضًا عريف مجند عيسى على وعريف مجند نور الدين محمد سرحان و كذا مصابى الحرب النقيب محمود درة ورقيب عبد العليم إبراهيم وعريف حسن الألفى وعريف إبراهيم هلالى وعريف طه طافح.


أعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزاز وفخر المصريين جميعا لما قدموه أبطال حرب أكتوبر والتى سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ مصر للحفاظ على تراب وطننا الغالى، داعية الله أن يحفظ رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وأن يديم على مصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.


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محافظ دمياط تكرّم أسر شهداء ومصابي حرب أكتوبر المجيدة .. شاهد
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