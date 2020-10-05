AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضريبة الوطن لا يدفعها جيل واحد وإنما كل الأجيال.. وزير الأوقاف عن ذكرى أكتوبر.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
عادل نصار
عرضت قناة ten  افتتاح منتدى الصالون الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف بحضور الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف ونخبة من المثقفين ورجال الإعلام عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامى عمرو عبدالحميد . 

وقال الدكتور محمد مختار إن وزارة الاوقات أطلقت منتدى الصالون الثقافى بمثابة لقاء شرعى ثابت ومنتدى الحوار الثقافى، مضيفًا أن الصالون الثقافى يقبل الرأى والرأى الآخر و يناقش القضايا التى تختلف فيها وجهات النظر بين أهل الدين والمثقفين ورجال الإعلام.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الصالون الثقافى استطاع أن يكسر حاجز التقابلية التى سادت بين رجال الإعلام والفكر والثقافة والكتاب والشعراء والمورخين والأدباء ورجال الإقتصاد والسياسة وبين بعض المنتسبين للعمل الدينى فى الوعظ والخطابة، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات تكسر النظرة الرئيسية التى ينظرها المنتسبون إلى الحقل الدينى فى أن التدين محصورًا عليهم فقط.

وأوضح الدكتور محمد مختار أن وزارة الأوقاف تدفع بالشباب للحصول على الدكتوراه فى اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وعدد كبير من الدراسات فى علم النفس والإجتماع وعقد عدد كبير من الدورات الإعلامية للقضاء على ضيق الأفق الثقافى، مشيرًًا إلى أن التواصل بين أبناء الوطن ممكن أن تتعدد الرؤى فى القضايا ولكن يجمعنا أرضية وطنية مشتركة.

وأعلن الدكتور محمد مختار أن اللقاء الثانى من الصالون الثقافى سيعقد خلال شهر أكتوبر فى حوار مفتوح بين الواعظين والآمة ونخبة من المثقفين حول قضية المشكلة السكانية لسماع الآراء فيها .

وأكد وزير الأوقاف فى نهاية كلامه عن ذكرى حرب أكتوبر أن الوطن لا يتحمل مسئوليته جيل واحد ولكن  يجب على كل جيل أن يقدم ما يستحق لديه للوطن، منوهًا  إلى أنه اذا كان جيل اكتوبر ضحوا بأنفسهم ودمائهم وأموالهم فواجبنا ان نضحى لأنفسنا وللأجيال القادمة، مؤكدًا أن ضريبة الوطن لا يدفعها جيل واحد وإنما كل الاجيال .




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أكتوبر المقبل

وزير الأوقاف: الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها

وزير الأوقاف: الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات.. جماعة الإخوان لا تعرف سوى الهدم والفوضى والقفزعلى أنقاض الأوطان.. وهذه جريمة ترقى إلى حد الخيانة الوطنية

الأوقاف: انطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأئمة الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف للمصريين: التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر.. فيديو

خطبة الجمعة في طنطا.. وزير الأوقاف للمصريين: التفوا حول رئيسكم وجيشكم كما فعل جيل أكتوبر.. ويؤكد: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حالة حرجة .. جومانا مراد تكشف وضعها الصحي بعد ولادة توأمها .. شاهد

ريجيم الموت.. نظام الكيتو يسبب الفشل الكلوي ويؤدي إلى الوفاة

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

مصادر: بيراميدز الخيار الثانى أمام محمد إبراهيم بعد الأهلي

صالح جمعة يتألق في تدريبات الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

أحمد موسى يكشف خطورة إعلان توليد الكهرباء وحظر الطيران فوق سد النهضة

تهديد للمنطقة .. بيان عاجل لـ روسيا وأمريكا وفرنسا بشأن التصعيد في ناغورني قره باغ

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

سر غياب عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين عن زفاف شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة شيفروليه ماليبو 2021 .. صور