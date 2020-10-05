ضريبة الوطن لا يدفعها جيل واحد وإنما كل الأجيال.. وزير الأوقاف عن ذكرى أكتوبر.. فيديو

عرضت قناة ten افتتاح منتدى الصالون الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف بحضور الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف ونخبة من المثقفين ورجال الإعلام عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامى عمرو عبدالحميد .





وقال الدكتور محمد مختار إن وزارة الاوقات أطلقت منتدى الصالون الثقافى بمثابة لقاء شرعى ثابت ومنتدى الحوار الثقافى، مضيفًا أن الصالون الثقافى يقبل الرأى والرأى الآخر و يناقش القضايا التى تختلف فيها وجهات النظر بين أهل الدين والمثقفين ورجال الإعلام.





وأكد وزير الأوقاف أن هذا الصالون الثقافى استطاع أن يكسر حاجز التقابلية التى سادت بين رجال الإعلام والفكر والثقافة والكتاب والشعراء والمورخين والأدباء ورجال الإقتصاد والسياسة وبين بعض المنتسبين للعمل الدينى فى الوعظ والخطابة، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات تكسر النظرة الرئيسية التى ينظرها المنتسبون إلى الحقل الدينى فى أن التدين محصورًا عليهم فقط.





وأوضح الدكتور محمد مختار أن وزارة الأوقاف تدفع بالشباب للحصول على الدكتوراه فى اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وعدد كبير من الدراسات فى علم النفس والإجتماع وعقد عدد كبير من الدورات الإعلامية للقضاء على ضيق الأفق الثقافى، مشيرًًا إلى أن التواصل بين أبناء الوطن ممكن أن تتعدد الرؤى فى القضايا ولكن يجمعنا أرضية وطنية مشتركة.





وأعلن الدكتور محمد مختار أن اللقاء الثانى من الصالون الثقافى سيعقد خلال شهر أكتوبر فى حوار مفتوح بين الواعظين والآمة ونخبة من المثقفين حول قضية المشكلة السكانية لسماع الآراء فيها .





وأكد وزير الأوقاف فى نهاية كلامه عن ذكرى حرب أكتوبر أن الوطن لا يتحمل مسئوليته جيل واحد ولكن يجب على كل جيل أن يقدم ما يستحق لديه للوطن، منوهًا إلى أنه اذا كان جيل اكتوبر ضحوا بأنفسهم ودمائهم وأموالهم فواجبنا ان نضحى لأنفسنا وللأجيال القادمة، مؤكدًا أن ضريبة الوطن لا يدفعها جيل واحد وإنما كل الاجيال .















