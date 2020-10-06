غلق صيدليتين إداريا لمخالفتها للقانون بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، غلق صيدليتين بقريتى دميرة وميت الكرما بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتهما للقانون وممارستهما النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.





ووجه المحافظ الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار إليها، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات، وأيضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.









وأكد على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات واستمرارها بنطاق عام المحافظة من اجل الصالح العام والحفاظ على المواطنين والتأكد من أن الصيدلية بها مسئول متخصص وتصرف الأدوية تحت إشرافه.









فيما أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى أن الحملات مستمرة للتأكد من التزام المسئولين بتطبيق القواعد الطبية والصحية والتى ترتكز على الحفاظ على صحة المواطن.









وقال إن هناك حملات عديدة بعدد من المراكز والقرى خلال الأيام المقبلة، ولا تهاون مع كل المقصرين تجاه تنفيذ اللوائح والقوانين.









جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.