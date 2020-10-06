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حوادث

التحقيق مع مدير مطعم بأرض الجولف لتشغيله 25 طفلا بالمخالفة للقانون

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:59 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مدير مطعم أسماك شهير بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، لاتهامه بالاتجار فى البشر.

وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة مدينة نصر أول بقيام القائمين على مطعم أسماك شهير بمنطقة أرض الجولف باستغلال الاطفال فى العمل لديهم بالمخالفة لقانون العمل .


تبين من التحريات صحة المعلومات ، حيث تم استصدار اذن من النيابة العامة وتم مداهمة المطعم ، وتم ضبط 25 طفلا يعملون داخل المطعم .

تم اصطحاب الأطفال لنيابة أول مدينة نصر، ومديرى المطعم للتحقيق معهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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