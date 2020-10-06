التحقيق مع مدير مطعم بأرض الجولف لتشغيله 25 طفلا بالمخالفة للقانون

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مدير مطعم أسماك شهير بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، لاتهامه بالاتجار فى البشر.





وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة مدينة نصر أول بقيام القائمين على مطعم أسماك شهير بمنطقة أرض الجولف باستغلال الاطفال فى العمل لديهم بالمخالفة لقانون العمل .









تبين من التحريات صحة المعلومات ، حيث تم استصدار اذن من النيابة العامة وتم مداهمة المطعم ، وتم ضبط 25 طفلا يعملون داخل المطعم .



