برلماني: برقية أمير الكويت للسيسي تؤكد تاريخية العلاقات بين البلدين

اعتبر اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ برقية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة التي استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين بأنها دليل قاطع على استمرار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط بين مصر والكويت.





ووجه "رسلان" فى بيان له، تحية قلبية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على برقيته للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر وإعرابه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر متمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية ولمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.





وأكد النائب أن هذه البرقية تؤكد المواقف التاريخية المشرفة لدولة الكويت الشقيقة ودعمها لمصر خلال حرب السادس من اكتوبر عام 1973.



