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برلمان

برلماني: برقية أمير الكويت للسيسي تؤكد تاريخية العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:28 م
لقاء سابق جمع الرئيس
لقاء سابق جمع الرئيس السيسي بأمير الكويت نواف الأحمد
أحمد أيمن
اعتبر اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ برقية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة التي استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين بأنها دليل قاطع على استمرار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تربط بين مصر والكويت.

ووجه "رسلان" فى بيان له، تحية قلبية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على برقيته للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر وإعرابه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر متمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية ولمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وأكد النائب أن هذه البرقية تؤكد المواقف التاريخية المشرفة لدولة الكويت الشقيقة ودعمها لمصر خلال حرب السادس من اكتوبر عام 1973.

وأكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة، التي استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية، شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية التاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر، متمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية، ولمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي.
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