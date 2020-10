حنان ترك تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

View this post on Instagram

كل عام ومصر وجيشها وشعبها بالف خير وعزة ونصر . انتصار اكتوبر الذكرى الخالدة والمكتوبة بحروف من نور لتنير لنا وللاجيال القادمة الطريق .. دامت مصر بعزة ونصر