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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجولة والتزام في كل حاجة.. الونش يوجّه رسالة لرئيس الجهاز الطبي السابق للزمالك

الونش ومحمد اسامة
الونش ومحمد اسامة
سارة عبد الله

وجه محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك رسالة لمحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي السابق.

وكتب الونش عبر حسابه على انستجرام: “يا أوس انت قبل ما تكون دكتور النادي أخ وجدع ومفيش حد اتسند عليك غير ما شاف منك كل رجولة وألتزام في كل حاجة”.

وتابع: “أنا عايز أشكرك على تعبك معايا انا شخصيا قبل ما اشكرك على تعبك ٨ سنين مع كل اللعيبة سواء مشاكل طبية أو انسانية ”.

ستوري الونش

وكان قد أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك رحيله عن منصبه في الفترة الحالية.

وكتب محمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك, قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.

كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لكل اللاعبين والاجهزه  الفنيه علي مدار سنوات والجهاز  الإداري ورجال المهمات. 

وأضاف :" أشكر بكل حب أفراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويله". 

واختتم:" اخيراً مافيش كلام ممكن يوصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك علي كل الحب والدعم. شكرا جزيلا لكل فرد فيكوا، هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله شكرًا على الثقة والدعم".

محمد أسامة الونش نادي الزمالك

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