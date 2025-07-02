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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُقيّد موهبة إيفوارية شابة .. ويراهن عليه

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قيد النادي الأهلي اللاعب ايفواري من الناشئين. 

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الأهلي سوف يقوم بقيد الايفواري كاظم إبراهيما مواليد 2007، وهو لاعب جيد في خط الوسط، ويجيد بكلتا القدمين”.

وتابع: “هناك توصية من قطاع الناشئين بقيده نظرا لمستواه المميز والبعض يرى أنه سيكون إضافة كبيرة للنادي”.

ويراهن النادي الأهلي على الاستثمار في المواهب الشابة لضمان مستقبل الفريق، وهو نهج يُعد أساسيًا في الأندية الكبرى التي تبني أجيالًا جديدة من اللاعبين. هذا التوازن بين تسويق البعض وجلب مواهب جديدة يُعد جزءًا من استراتيجية الأهلي للحفاظ على تفوقه.

كاظم إبراهيما أمير هشام الأهلي النادي الأهلي

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