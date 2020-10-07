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رياضة

أمير عزمي يكشف عن موقفه بشأن عقوبة إيقاف مرتضى منصور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد رشاد
قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك الأسبق، إن القلعة البيضاء ستتأثر كثيرًا بسبب عقوبة إيقاف مرتضى منصور.

وأضاف أمير عزمي ،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" الزمالك يسير بشكل جيد وتوج بالبطولات في الفترة الأخيرة، وأتمنى ألا تتم معاقبة رئيس الفريق الأبيض".

وتابع: "المشاكل الإدارية ستؤثر بدون شك على النادي، وستنعكس على أداء اللاعبين، والفريق سيتضرر، ويجب التحدث مع وزير الشباب والرياضة، بشأن تلك الأزمة".

وختم تصريحاته : "الزمالك قلعة رياضية كبيرة، ويشهد حاليا فترة استقرار إداري وفني، وأي قرار إداري ضد رئيس النادي؛ سيؤثر ويضر الفريق".

وعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا طارئا لبحث قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .

وتلقى اتحاد الكرة أمس، خطابات رسمية من اللجنة الأولمبية لإخطاره بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنع ممارسته لأى نشاط رياضي طوال مدة إيقاف وعدم حضور أى مباراة للفريق .

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن موقفه من عقوبة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع الأحد الماضي، للنظر فيما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزلهه من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.

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