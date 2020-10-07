أمير عزمي يكشف عن موقفه بشأن عقوبة إيقاف مرتضى منصور

قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك الأسبق، إن القلعة البيضاء ستتأثر كثيرًا بسبب عقوبة إيقاف مرتضى منصور.





وأضاف أمير عزمي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" الزمالك يسير بشكل جيد وتوج بالبطولات في الفترة الأخيرة، وأتمنى ألا تتم معاقبة رئيس الفريق الأبيض".





وتابع: "المشاكل الإدارية ستؤثر بدون شك على النادي، وستنعكس على أداء اللاعبين، والفريق سيتضرر، ويجب التحدث مع وزير الشباب والرياضة، بشأن تلك الأزمة".





وختم تصريحاته : "الزمالك قلعة رياضية كبيرة، ويشهد حاليا فترة استقرار إداري وفني، وأي قرار إداري ضد رئيس النادي؛ سيؤثر ويضر الفريق".



