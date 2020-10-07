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اقتصاد

النفط يتراجع بفعل بيانات معهد البترول الأمريكي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
آية الجارحي - وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 40.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لـ خام برنت 30 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 42.35 دولار للبرميل.


كما واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات  معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. 

وزادت مخزونات الخام 951 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول إلى حوالي 495.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 294 ألف برميل.

كما وارتفعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 749 ألف برميل. 

وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 169 ألف برميل يوميًا.

وانخفضت مخزونات البنزين 867 ألف برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 471 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل مقارنة مع توقعات لنزولها 995 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 198 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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