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ثقافة

بيت الفنون يحتفل بحرب النصر والعبور على مسرح عبد الوهاب والبالون

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يحتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده،  على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، ومسرح البالون بالعجوزة، بنصر أكتوبر المجيد . 

تقام الاحتفالية الأولى تحت عنوان "ملحمة أكتوبر" فى الثامنة من مساء غدا الخميس ٨ أكتوبر على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، والثانية بعنوان "أكتوبر العظيم" فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت ١٠ أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة .

تتضمن الاحتفالية مجموعة من أشهر الأغاني التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتعد من السمات الفنية الأساسية التى ظهرت وقت حرب النصر، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدرامية والشعر، ويشارك فى تقديم الحفل الفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفي يوسف، الاحتفالية إعداد وإخراج وليد طه .

ويشارك فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، بميدلى لأجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، إلى جانب مجموعة من أغانى الفريق التى أشتهر بها، يتغنى بها الفنانون "عماد كمال، عبدالله الجسمي، عماد كمال، أحمد الأمير" .

وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة من الأغاني الوطنية والمواويل الشعبية يتغنى به نجوم الفرقة " فتحي الهواري، نورا صبحي، عبده زغلول، فكري القناوي"، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، إشراف فني للفنان عاطف سعيد .
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