بإطلالة حمراء جذابة.. ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير ساحرة

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وتألقت ميرنا جميل، بفستان باللون الأحمر اللامع طويل بتصميم الكب من الدانتيل ومطبوع عليه باللون الأحمر أشكال من الورود، وهو ما أبرز رشاقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتزينت ميرنا جميل بوضع المكياج، حيث قامت بإبراز جمال عينيها بوضع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين باللون الأبيض الكريستالي اللامع، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..