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تعليم

لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد الامتحان الشفوى لشعبة اللغة التركية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغة التركية يوم الاحد الموافق ١١ من اكتوبر  الساعة ١١ ظهرا .

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كما نوهت  كلية الاداب ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغه الفارسية يوم الاثنين الموافق ١٢ من اكتوبر وعلى جميع الطلاب الالتزام بالموعد المحدد .

‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
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