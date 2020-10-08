لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد الامتحان الشفوى لشعبة اللغة التركية

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغة التركية يوم الاحد الموافق ١١ من اكتوبر الساعة ١١ ظهرا .
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كما نوهت كلية الاداب ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغه الفارسية يوم الاثنين الموافق ١٢ من اكتوبر وعلى جميع الطلاب الالتزام بالموعد المحدد .
كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.