لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد الامتحان الشفوى لشعبة اللغة التركية





اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغة التركية يوم الاحد الموافق ١١ من اكتوبر الساعة ١١ ظهرا .





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كما نوهت كلية الاداب ، عن موعد عقد امتحان الشفوى لطلاب الدراسات العليا شعبة اللغه الفارسية يوم الاثنين الموافق ١٢ من اكتوبر وعلى جميع الطلاب الالتزام بالموعد المحدد .





‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.