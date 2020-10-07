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فن

أغنية حبة اهتمام لـ إليسا تحقق 5.5 مليون مشاهدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
آيه عاطف
حققت أغنية "حبة اهتمام" لـ الفنانة اللبنانية إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن ألبوم "صاحبة رأي".

ويعد البوم "صاحبة رأي" من انتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية اليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا.


البوم اليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 اغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في تشرين الثاني عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لقيتا نجاحا كبيرا  وكانتا "ترند" هما : "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".
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