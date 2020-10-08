مباراة بحكم دولي ومفيش إسعاف.. ابن مدرب فارسكور يفتح النيران على الهواء.. شاهد

روى أحمد إكرام، نجل مدرب فارسكور المتوفى، تفاصيل وفاة والده، قائلًا " كان الفريق متقدمًا بفارق هدف حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول.. وبعد الدقيقة 38 أحرزنا الهدف الثاني، وذهب والدي للاحتفال مع اللاعبين".

وأضاف "أحمد"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بعد الاحتفال كان بيوجه تعليمات للاعيب، ووهو على الخط فجأة رجع لورا ووقع"، معقبا "لما وقع فضلنا ندور على إسعاف أو دكتور ولكن مكنش فيه".



وفي ذلك الصدد أوضح كريم ابن المدرب المتوفي ولاعب فريق فارسكور، أن أباه كان يعاني من جلطة منذ سنتين عندما كان متواجدا في النادي، واستمررنا ربع ساعة نعمل علي إيقاظه، وبعد ذلك قمنا باستقلال سيارة الشرطة لعدم وجود سيارة إسعاف. ذلكأباهواستمررناإيقاظه،ذلكباستقلال





وتابع "كان من الممكن أن يتم علاجه خاصة أن المسافة بين المستشفى والنادي ربع ساعة ولكنه توفي فور الوصول إلى المستشفى" .





وأكد "الكل كان واقف بيتفرج، حتى الحكم الدولي "محمد عادل" كان واقف بيتفرج"، متابعا "حكم دولي زي محمد عادل مفروض ميلعبش أي ماتش إلا لما يكون فيه عربية إسعاف".وتابع: "والدي كان عنده 51 عاما وكان يعاني من مرض الضغط زي أي إنسان عادي"، معقبا "حتى الآن لم نقم بأي قرار رسمي أو دعوى رسمية فيما يخص وفاة والدي وإهمال اتحاد الكرة".