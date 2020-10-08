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توك شو

250 جنيها قتلت المدرب.. مجلس إدارة فارسكور يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة| شاهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
إسراء صبري
روى إكرامي طلبة، رئيس مجلس إدارة شباب فارسكور، تفاصيل وفاة مدرب فارسكور، قائلًا "كان الفريق متقدمًا بفارق هدف حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول.. وبعد الدقيقة 38 أحرزنا الهدف الثاني".

وأضاف "طلبة"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بعد إحراز الهدف الثاني الكابتن أكرم من الفرحة بالهدف جرى على الملعب وعلى اللاعب وحضنه.. وبعدها كابتن أكرم رجع لورا فجأة".

وتابع "زي ما الكل شاف، إحنا بدأنا نشيله ونعمل ليه الإسعافات الأولية، فضلنا نستغيث بالإسعاف ومحدش وصل"، مستطردا "لحد ما شلنا الكابتن من الملعب، وخرج كان مر ربع ساعة، ولحد ما وصلنا للمستشفى كان مر 10 دقائق كمان".

وقال "250 جنيها هي تكلفة وجود الإسعاف داخل الملعب، ولكن مديرية اتحاد الكرة المسئولة عن المباراة لم تقم بدفع المبلغ"، مؤكدا: "الفريق سيقوم برفع دعوى قضائية".

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