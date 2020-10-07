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استشاري قلب يكشف سبب وفاة مدرب نادي فارسكور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:17 م
مدرب نادي فارسكور
مدرب نادي فارسكور
قال الدكتور أحمد أشرف استشاري امراض القلب و القسطرة التداخلية و طب القلب الرياضي، إن وفاة مدرب نادي فارسكور الرياضي على أرض الملعب أو وفاة أي لاعب أو مدرب مشهد متكرر في الكرة، مؤكدا أن سبب وفاة الكابتن أكرم هو أزمة قلبية. 

وأكد أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» على قناة «ten tv»، إنه لا يعرف التاريخ المرضي للمدرب سواء ضغط أو سكر أو أمراض قلبية، منوها إلى أنه من الممكن ان فرحه بسبب إحراز فريقه هدف هي السبب في الأزمة القلبية.    

وأضاف استشاري أمراض القلب، أنه هناك ما يسمى بمتلازمة القلب المنكسر وهي حدوث إضطراب في القلب في حالة الحزن الشديد  أو الفرح الشديد و تاريخه المرضي يؤثر في تلك المتلازمة، فمثلا إذا كان قام بعملية في قلبه أو لديه أمراض مزمنة. 

ونوه إلى أن أمراض شرايين القلب هي الأكثر انتشارا بين الرياضيين الذين تعدي سنهم الــ 35 عاما، مشيرا إلى أن نسبة الكولسترول و ضغط الدم من العوامل الرئيسية للإصابة بأزمة القلبية.
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