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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غدا.. دنيا ماهر في ضيافة عمرو الليثي بواحد من الناس

حلقة برنامج واحد من الناس
حلقة برنامج واحد من الناس
قسم التوك شو

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنانة دنيا ماهر، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء غدا الاحد علي شاشة الحياة.

وتتحدث دنيا ماهر عن أسرار وكواليس تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وكيف تم ترشيحها لمسلسل 100 وش وهل سيكون هناك جزء ثاني، وأسرار نجاح جملة (لاقريب ولاحبيب ولاغريب وتشبيها بالنجمة عبلة كامل).

وتتحدث عن تخرجها من كلية الفنًون الجميلة ومشاركتها في عدد من الورش الفنية وبدايتها وأول أدوارها بعدد من المسلسلات ومنها طلعت روحي ، الجماعة الجزء الثاني، سقوط حر، واحة الغروب، وعن شخصية "حياة " والتي قدمتها بمسلسل سجن النسا مع المخرجة كاملة ابو ذكري وكيف دعمتها وهل سيكون هناك تعاون في فيلم سينمائي معاها.

القبلة من الزعيم 

وتكشف عن المشهد الشهير والقبلة من الزعيم عادل إمام بمسلسل “عوالم خفية”، وأيضاً مشاركتها مع النجم محمد عادل إمام وتصريحه بأنها ستكون من أهم نجمات مصر، وعن اسرار اختيارها لادوارها الفنية، وعن سر الشنطة التي تلازمها وبها بواريك كثيرة عند اي دور وعن بدايتها السينمائية بفيلم "الخروج للنهار".

كما تتحدث عن تعرضها لحادث سير بعد خروجها من المسرح ومدي تأثرها بسبب هذا الحادث وعلاقتها بالسوشيال ميديا ورأيها في التريند في واحد من الناس، وعن حياته الخاصة وزواجها وانفصالها ومدي تأثرها بهذا الأمر وأسبابه وهل ستخوض تجربة الزواج مرة ثانية؟.

وفي ختام الحلقة؛ تتحدث عن تجربتها السينمائية الجديدة ومشاركتها بفيلم "تاني تاني" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وفي نفس الحلقة؛ يحلّ الطفل المعجزة عمر الذي يجيد قراءة القرآن الكريم بعدد من القراءات والتلاوات علاوة علي صوته الجميل.

دنيا ماهر الفنانة دنيا ماهر عمرو الليثي واحد من الناس مسلسل 100 وش الزعيم عادل امام

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