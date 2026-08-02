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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني

الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الأحد /، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بواسطة طائرات من دون طيار، وأسفرت عن إصابة وتدمير أهداف نوعية، منها في مياه البحر الأسود، حيث تم إصابة وغرق سفينة شحن جاف (سفينة بضائع) كانت تنقل شحنات عسكرية.
وأضافت أنه تم تدمير البنية التحتية لميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة.

ضربات جوية دقيقة البنية التحتية للنقل في أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود

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