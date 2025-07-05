قاسم إسطنبولي: "الكمبوشة"مسرحية عن معاناة الفنان العربي

قال قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، إن مسرحية "الكمبوشة" تمثل صرخة فنية تعبّر عن المعاناة الحقيقية للممثل المسرحي العربي، في ظل ضعف الدعم الثقافي، وغياب السياسات التي ترعى الفن بوصفه حقًا أساسيًا، مشيرًا إلى أن النص مستوحى من تجارب حقيقية لفنانين عاشوا الظل وظلوا يحلمون بالوقوف أمام الجمهور.

وفي حوار خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أضاف إسطنبولي أن فكرة المسرحية تدور حول شخصية "الملقّن" في المسرح، الذي يرى كل شيء لكنه لا يُرى، ويسعى في لحظة ما للخروج من الظل إلى النور. وتابع: "الكمبوشة تعكس وجع الفنان الذي يعمل خارج دائرة الأضواء ويصارع الظروف ليبقى على خشبة المسرح".

وأكد إسطنبولي أن المسرحية لاقت تفاعلًا كبيرًا في لبنان، خاصة بين الشباب، كونها تمثل تحديًا للواقع الثقافي الصعب، ورسالة بأن المسرح ما زال قادرًا على قول الحقيقة والتأثير رغم الظروف، لافتًا إلى أن هذا العمل جزء من سلسلة عروض تهدف إلى إعادة ربط الجمهور بالمسرح من جديد.





