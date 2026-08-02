منجم "كروفورد".. مشروع نيكل عملاق يعزز اقتصاد كندا بـ70 مليار دولار

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية موافقتها النهائية على مشروع كروفورد للنيكل في مقاطعة أونتاريو، وهو مشروع تقدّر قيمته الاقتصادية بما يصل إلى 70 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة تشغيله.

ويعد المشروع، المملوك لشركة Canada Nickel، أحد المشاريع التي جرى تسريع إجراءاتها العام الماضي ضمن خطة الحكومة للرد على تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع المشروع في منطقة تيمينز شمال شرقي أونتاريو، ويُتوقع أن يصبح واحداً من أكبر مشاريع النيكل الكبريتي في العالم، مع تصميم يهدف لإنتاج نيكل منخفض الانبعاثات باستخدام تقنيات خاصة لتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.

وقالت وكالة تقييم الأثر إن الآثار المحتملة للمشروع "مبررة" بالنظر إلى فوائده الاقتصادية والبيئية.

وأوضحت الشركة أن كروفورد سيوفر النيكل والكروم لسلاسل إمداد حيوية تشمل الدفاع والطيران والصلب وبطاريات السيارات الكهربائية، كما وقّعت الشركة اتفاقات مع عدد من الأمم الأولى، بينها استثمار بقيمة 20 مليون دولار من أمة تايكوا تاغامو، وهو أكبر استثمار معروف لقبيلة في مشروع معادن حرجة.

ويُتوقع أن يعمل المشروع لمدة 41 عاماً بطاقة إنتاج تصل إلى 240 ألف طن يومياً من الخام، ويوفر نحو 4,000 وظيفة، وتقول الحكومة إن الموافقة ستساعد الشركة في استكمال تمويل البناء الذي تتجاوز تكلفته 2 مليار دولار، فيما انتقدت المعارضة طول فترة الموافقات، مؤكدة أن البناء لم يبدأ بعد رغم مرور سبع سنوات على بدء الإجراءات.