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اقتصاد

احصل على تمويل لمشروعك في 5 خطوات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ينشر صدى البلد 5 خطوات للحصول على قرض تمويل من جهاز تنمية المشروعات كالآتي:

أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه

يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.

ثالثًا: الضمانات المطلوبة
- حسن السمعة والجدية.
- ضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات

الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية واسترشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية
بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات، يتيح الصندوق لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.
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