وكيل الري بالغربية: فيديوهات تماسيح ترعة الفاروقية غير حقيقية.. فيديو

رد المهندس عادل عبدالقادر، وكيل وزارة الري بالغربية، علي الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور تماسيح في ترعة الفاروقية الفاصلة بين الغربية والدقهلية.





وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية، أن عمليات البحث لم تسفر عن ظهور تماسيح في ترعة الفاروقية، مشيرا إلى أنه يجب ظهور علامات في الفيديو حتي يكون حقيقيا.





وقال: الذي صور هذا الفيديو لظهور تماسيح في ترعة الفاروقية لم يطرق باب الري بالمحافظة أو حتي حاول الوصول إلي مكتبي حتي يخبرني بذلك، ولكن نحن نعتبر نزول هذه الفيديوهات علي القنوات بمثابة مساعدة لنا.





وأوضح عادل عبد القادر، أنه حتي يتم تحرك الانقاذ النهري أو فرق بحث خاصة لابد من التحقق من هذا الفيديو، مشيرا إلى أن هناك فرقة تبحث ليلا ونهار لتحقق من وجود هذه التماسيح من عدمه ولم يوجد أي تماسيح حتي الآن.



