AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل الري بالغربية: فيديوهات تماسيح ترعة الفاروقية غير حقيقية.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
رد المهندس عادل عبدالقادر، وكيل وزارة الري بالغربية، علي الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور تماسيح في ترعة الفاروقية الفاصلة بين الغربية والدقهلية.

وأضاف  عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية، أن عمليات البحث لم تسفر عن ظهور تماسيح في ترعة الفاروقية، مشيرا إلى أنه يجب ظهور علامات في الفيديو حتي يكون حقيقيا.

وقال: الذي صور هذا الفيديو لظهور تماسيح في ترعة الفاروقية لم يطرق باب الري بالمحافظة أو حتي حاول الوصول إلي مكتبي حتي يخبرني بذلك، ولكن نحن نعتبر نزول هذه الفيديوهات علي القنوات بمثابة مساعدة لنا.

وأوضح عادل عبد القادر، أنه حتي يتم تحرك الانقاذ النهري أو فرق بحث خاصة لابد من التحقق من هذا الفيديو، مشيرا إلى أن هناك فرقة تبحث ليلا ونهار لتحقق من وجود هذه التماسيح من عدمه ولم يوجد أي تماسيح حتي الآن.

ولفت إلى أنه عندما كان في محافظة كفر الشيخ تعرض لنفس الشائعة وتم التحرك من قبل المحافظة للبحث عن ذلك ولم يتم إيجاد أي تماسيح.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توجيه الرئيس السيسي..أهالي منطقة عبدالقادر بالإسكندرية في انتظار إنهاء معاناتهم مع المعديات وإنشاء كباري بديلة

نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق

لتسهيل سير المياه والرى .. إطلاق حملة لتطهير ترع القليوبية

التهمت رءوس الماشية.. ظهور تماسيح ضخمة يثير الرعب في السودان.. شاهد

تماسيح صغيرة فى مياه بحر شبين بالغربية تثير الذعر.. والري تمشط السطح لاصطيادها.. شاهد

ترشيحاتنا

ضبط 6 أشخاص تحرشوا بفتاة عربية في مدينة نصر

حكم ارتداء حذاء من جلد الخنزير والعلاج بمادة مستخلصة منه

مواعيد وحكام مباراتي منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم إفريقيا

المركز الثاني على صفيح ساخن .. الأهلي فى الصدارة والزمالك يتعثر وبيراميدز يتحفز

بعد 10 سنين جواز.. 11 صورة لـ مي عمر وزوجها آثارت الجدل بأنوثتها الطاغية

بصورة فوتوشوب مبالغ فيها.. نجوى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد