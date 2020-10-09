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رياضة

اتحاد الكرة يوضح حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه لا صحة لإلغاء الهبوط هذا الموسم فى أى من الدرجات سواء الدورى الممتاز أو باقي الدوريات.

وقال العطار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت وان": "الموسم سينتهي باللائحة المتفق عليها في بدايته"، وتابع العطار: "قد يتم تغيير مواعيد القيد مراعاة لمصلحة الأندية المشاركة في أفريقيا وتواصلت مع مسئولي الإتحاد بخصوص هذا الأمر".

وتابع: "لكن لم يتم حسم الأمر ولا يوجد قرار نهائى حتى الآن حتى يتم إعلانه".
 
وأضاف أنه تم إقرار نفس تعليمات القيد الخاصة بالموسم الماضى حتى لا نضغط على الأندية، مطالبا الأندية بسداد مستحقاتها المتأخرة حتى يسمح لها بالقيد الصيفى.

وأخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعقوبات اللجنة الأوليمبية الصادرة بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع الأحد الماضي، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية.

والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية.

والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزلهه من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.
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