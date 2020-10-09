AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفيديو كوميدي.. شاهد إيمي سمير غانم في أحدث ظهور لها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايمي سمير غانم فى الفيديو بشكل كوميدى وهى تغنى إحدى الأغانى الشعبية .

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019 تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

كما شاركت النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول لفيلم "تؤام روحي"، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".

وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تدعم حملة اليونيسيف لمساعدة اللبنانيين.. شاهد

بفيديو كوميدي.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة الكوافيرة وتصفف شعر شقيقتها إيمي

بالأصفر المبهج.. دنيا سمير غانم تشارك جمهوها عطلتها الصيفية

باللون العنابي.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

مع شقيقتها.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد قريبتها

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

ترشيحاتنا

أفريقيا تنجو من فيروس كورونا.. 5 أسباب وراء انخفاض الوفيات

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نيرمين ماهر

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب ضغط مباريات الزمالك

حسين الجسمي يشارك مصر احتفالاتها بانتصارات أكتوبر الـ47 في مدينة الجلالة

بفيديو كوميدي.. شاهد إيمي سمير غانم في أحدث ظهور لها

تحدث لـ 1 من 50 مليون .. أم تنجب توأمين من رحمين مزدوجين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات SUV فى مصر استهلاكا للوقود.. تبدأ من 364 ألف جنيه

بسيطة وجذابة ..زهير مراد يقدم 3 فساتين بالبنفسجي لـ ربيع 2021

أعراض معقدة.. دراسة تكشف أدلة جديدة بشأن إصابة الحوامل بـ كورونا