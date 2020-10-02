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فن

بالكمامة .. إيمي سمير غانم تظهر بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
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محمد بدران

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ايمي سمير غانم، وهي ترتدي الكمامة   بإطلالة كاجوال وسترة باللون الابيض وبنطال الوان وعلقت علي الصورة قائلة: "شكرًا لك احبك".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ايمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مساندة زوجها الفنان حسن الرداد بحضور العرض الأول لفيلم "تؤام روحي"، مع المنتج أحمد السبكى ونجله المخرج والمنتج كريم السبكي للعرض الخاص لفيلم "توأم روحى".

وشهد العرض أيضا حضور المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أمانى التونسى وذلك بإحدى دور عرض مدينة 6 أكتوبر، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم.


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