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حوادث

ضبط مدير مخبز بالزاوية الحمراء استولى على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:45 م
مخبز
مخبز
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بالزاوية الحمراء لاتهامه بالاستيلاء على ٦ مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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