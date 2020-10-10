حبس مدير مخبز لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

قررت جهات التحقيق، حبس مدير مخبز بلدي بالزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من اموال الدعم دون وجه حق.





وكلفت جهات التحقيق رجال بالمباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقة.





وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بالزاوية الحمراء لاتهامه بالاستيلاء على ٦ مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق





وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.



