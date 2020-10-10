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حوادث

حبس مدير مخبز لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مدير مخبز بلدي بالزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من اموال الدعم دون وجه حق.

وكلفت جهات التحقيق رجال بالمباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقة.

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بالزاوية الحمراء لاتهامه بالاستيلاء على ٦ مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق 

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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