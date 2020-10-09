التعليم تعفي طلاب الدمج بالثانوية العامة والدبلومات من الكشف الطبي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التسهيل على طلاب الدمج المقيدين بالصف الثالث الثانوي العام والفني والراغبين في التقدم للامتحانات على نظام الدمج التعليمي في العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.













حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر الموافقة على عدم عرض الطالب على اللجان الطبية المتخصصة للكشف الطبي ، على أن يتم الاكتفاء فقط بتقديم الاوراق التالية :





- بيان قيد الطالب مختوما بشعار الجمهورية

- آخر مقياس ذكاء تم تقديمه للجنة

- آخر قرار دمج تم تقديمه للجنة

- آخر تقرير طبي تم تقديمه للجنة





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وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يعتمد مدير ادارة التربية الخاصة للتقارير السابق ذكرها بخاتم شعار الجمهورية بالمديرية بنفسه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار الاعفاء من العرض على اللجان الطبية المتخصصة هذا العام ، الهدف منه وقاية الطلاب من العدوى بـ فيروس كورونا المستجد في المرحلة القادمة ، حيث أنهم مدمجين أصلا في المراحل الدراسية السابقة.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم قبول الطلاب على نظام الدمج بالتعليم الفني وفقا للقرارات الوزارية المنظمة بدءا من الصف الاول الفني ولا يجوز تحويل طلاب في اثناء المرحلة الدراسية من النظام عام إلى نظام الدمج.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يقبل طلاب دمج بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بجميع النوعيات ، ولا يتم استكمال دراسة طلاب دمج حاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث في المدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس وفقا للقرار الوزاري 201 لسنة 2018.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن حالات الدمج التي تستدعي وجود مرافق تربوي او ولي امر الطالب اثناء الامتحان لا يتم قبولها بالتعليم الفني .





وأوضحت أنه يتم قبول طلاب الدمج في التخصصات الاتية في التعليم الفني ، حرصا على سلامة الطلاب : التعليم التجاري بجميع تخصصاته ، والتعليم الصناعي بتخصصات زخرفة واعلان وتنسيق وملابس جاهزة وتريكو آلي ، واعمال الخرسانة وشبكات المياه والاعمال الصحية وذلك في نظام السنوات الثلاث ، أما التخصصات المتاخة في نظام الاعداد المهني ، فهي الزخرفة والملابس الجاهزة والتريكو الالي والسباكة الصحية.





أما بالنسبة للتعليم الزراعي ، فيتم قبول طلاب الدمج في تخصصات انتاج الحاصلات البيستانية والتصنيع الغذائي والعجائن ، أما عن نظام الاعداد المهني ، فتتمثل تخصصاته المتاحة لطلاب الدمج في (تخصص بستنة ، تحصص ألبان وصناعاة زراعءة ، وتربية النحل و وقاية المزروعات.





وبشأن التعليم الفندقي ، فقط فسيتم قبول طلاب الدمج في تخصصات الاشراف الداخلي وخدمات سياحية لطلاب السنوات الثلاثة ، أما نظام الاعداد المهنية فتخصصات تتمثل في اشراف داخلي ومناطق عامة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لقبول طلاب بالمدارس التي تدرس المناهج القائمة على نظام الجدارات ، ولن يتم قبول طلاب دمج هذا العام حتى يتم عمل مناهج ملائمة لهؤلاء الطلاب خرصا عليهم.



