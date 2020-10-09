خطة أمنية كاملة | كيف سيتم تأمين المدارس ضد السرقة والحوادث والأمراض في العام الدراسي الجديد؟

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وقد شددت هذه التعليمات على ، ضرورة قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعداد خطة محكمة للاشراف اليومي توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت على أن تتضمن ما يلي:





-تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي

-التأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهاءها

- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد اتهاء الوقت المخصص للحصة ، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والاشراف على خوجهم من الفصل بامان

-تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الامور من خلال لجنة الحماية المدرسي وذلك لمتابعة ابنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية

-عدم السماح بدخول السيارات بجميع انواها وكذلك الدراجات البخارية والموتوسيكلات إلى أفنية المدارس

- التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه ، عدم الاقتراب منه والابلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فعاليتهمن عدمه حرصا على سلامة و امن الطلاب والمنشآت التعليمية.

- تفعيل الاجراءات الامنية حول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والقوات المسلحة وخاصة تلك التي تقع بجوار المنشآت الشرطية والعسكرية

-التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة واعمال التخريب

-تفعيل الاجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى المنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب.









وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة ابلاغ غرفة عمليات الادارة والمديرية أو غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بأي شكاوى على الخط الساخن للادارة المركزية للأمن عبر رقم 19151 وكول سنتر الوزارة 19126