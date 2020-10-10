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منوعات

شاهد.. امرأة تعتدي على جارها بسبب تغييره باسورد الواي فاي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
الواي فاي
الواي فاي
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عزة عاطف

يقتات بعض الجيران على شبكات الإنترنت لدى جيرانهم، وهو ما دفع امرأة للهجوم على جارها والصراخ أمام باب منزله وتوجيه التهديدات له بسبب قيامه بتغيير كلمة مرور شبكة الـ wifi الخاصة به، والتي تستخدمها دون علمه.


غالبًا ما يحاول الجيران ممن يعيشون بالقرب من بعضهم البعض، خاصة في المباني السكنية والعمارات، سرقة شبكة الـ wifi من أي جار قريب منهم إذا لم يكونوا يمتلكون شبكة خاصة بهم.


إنه عادة شيء غير معلن يحاول الأشخاص القيام به سرًا، أو في حالات نادرة، قد يسأل بعضهم بأدب الجار عن كلمة المرور للدخول على الشبكة.


قد يصيب البعض الإحباط الشديد عند لجوء جارهم لتغيير كلمة المرور الخاصة به، لكن يبدو أن هناك نوع من الناس لا يعرف كيفية التصرف بالضبط في تلك الحالات، بل ويفقد السيطرة تمامًا، مثل هذه المرأة.


انتشر مقطع فيديو مؤخرًا على تطبيق تيك توك TikTok مثيرًا الضجة بعد تناوله لمشاجرة عجيبة بين امرأة وجارها، تظهر المرأة وقد اقتحمت زجاج باب جارها وبدأت في تهديده وسبه بأفظع الألفاظ ليعطيها الباسورد الجديد.


كانت المرأة غاضبة لأنها لم تتمكن من تسجيل الدخول على شبكة الواي فاي، فبدأت في توجيه التهديدات خلال الفيديو للاعتداء عليه، وقتل كلبه، فيما وقف الشخص يصورها من وراء الباب.

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