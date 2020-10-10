تبدأ من 191 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات فيات موديل 2021| شاهد





وقد كانت أسعار فئات تيبو بطرازاتها المختلفة هي الأبرز لهذا الشهر، إليكم أحدث قائمة أسعار لسيارات فيات موديل 2021 خلال شهر أكتوبر:





أسعار فيات تيبو سيدان





تتميز السيارة السيدان فيات تيبو بمحرك سعة 1,4 لتر مع ناقل يدوي ومحرك آخر سعة 1,6 لتر أتوماتيكي A/T، مع توافرها بـ4 فئات في السوق المصري





أسعار موديلات فئات تيبو الـ4 في السوق المصري:





• سعر موديل بيز لاين المزودة بـ ناقل يدوي: 191,900 ألف جنيه مصري.

• سعر موديل هاي لاين المزودة بـ ناقل يدوي: 206,900 ألف جنيه مصري.

• سعر موديل بيز لاين المزودة بـ ناقل أتوماتيكي: 252,900 ألف جنيه مصري.

• سعر موديل هاي لاين المزودة بـ ناقل أتوماتيكي: 294,900 ألف جنيه مصري.





فيات تيبو هاتشباك





تتميز السيارة الهاتشباك ذات الـ5 أبواب من فيات تيبو بمحرك 1,6 لتر مع ناقل أتوماتيكي A/T، وتقدم مع فئتين موديل 2021.





أسعار موديلات فيات تيبو هاتشباك





• سعر موديل بيز لاين: 272,900 ألف جنيه مصري.

• سعر موديل هاي لاين: 312,900 ألف جنيه مصري.





فيات 500









تتميز سيارة فيات 500 ثلاثية الأبواب بمحرك سعة 1,4 لتر مع ناقل شبه أتوماتيكي AMT، وتتاح بفئة واحدة موديل 2021.





أسعار فيات 500 في السوق المصري





تتوافر فيات 500 موديل Star لعام 2821 بسعر 329,900 ألف جنيه في السوق المصري.





فيات 500C





وهي سيارة من فئة الكابريوليه.





تأتي السيارة الكابريوليه فيات 500C بمحرك سعة 1,4 لتر مع ناقل شبه أتوماتيكي AMT، بفئة واحدة موديل 2021.





أسعار فيات 500C في السوق المصري





يبلغ سعر فيات 500C موديل Star لعام 2021 بسعر 369,900 جنيه في السوق المصري.





فيات 500X





تتميز السيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات فئات 500X بمحرك سعة 1,4 لتر تربو مع ناقل أتوماتيكي DCT، وتتاح بفئتين موديل 2021 في السوق.





أسعار فيات 500X في السوق المصري





يبلغ الفئة City Cross لعام 2021 سعر 379,900 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أكتوبر.

تبلغ الفئة Cross لعام 2021 سعر 429,900 ألف جنيه مصري خلال شهر أكتوبر.





فيات دوبلو ماكسي





تأتي السيارة متعددة الأغراض MPV فيات دوبلو ماكسي بمحرك سعة 1,4 لتر مع ناقل يدوي، وتتاح بفئة واحدة موديل 2021 على النحو التالي:

فئة Easy بسعر 329,900

خلال الأشهر القليلة الماضية كانت فئات قد أطلقت مجموعة متنوعة من طرازاتها لعام 2021، وقد أطلقت قائمتها السعرية لموديلاتها الجديدة خلال شهر أكتوبر بأسعار تبدأ من 191.900 ألف جنيه في السوق المصري.