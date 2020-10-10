بأبواب تفتح لأعلى.. أفخم سيارة صينية فوياه i-Land الكهربائية| شاهد





قامت شركة دونج فينج الصينية ببناء سيارة فوياه i-Land الاختبارية على طريقتها الهندسية الذكية الآمنة ESSA، والتي ميزتها بتصميم منخفض تم تحقيقه بفضل استخدام نظام كهربائي مدمج.

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ويدلًا من استخدام الشبكة الأمامية قامت الشركة بتصميم قناتان كبيرتان لـ توجيه الهواء عبر غطاء المحرك الممدود. بالإضافة إلى زوج من فتحات التهوية على جانبي الاكصدام، ومجموعة من الجنوط الضخمة التي تأتي بطلاء ذهبي فاخر.





تتميز السيارة الكوبيه الجديدة من العلامة الصينية فوياه بلمسات راقية من اللون الفضي، مع وجود بابين طويلين على جانبي السيارة يرتفعان إلى أعلى عند فتحهما، وخط سقف انسيابي.





وفي الخلف تظهر المصابيح الرفيعة بتقنية LED، مع شريط إضاءة، وحروف "Voyah" البارزة، علاوة على ضوء فرامل مستوحى من سيارات الفورمولا 1 ومشتت هواء.





يأتي التصميم الداخلي لـ i-Land بأناقة ملفتة للنظر كما هو الحال مع التصميم الخارجي، حيث تم تزويد المقصورة بشاشة كبيرة واحدة تمتد على العرض الكامل للوحة القيادة، كما صممت الشركة أيضًا عجلة قيادة تحتوي على شاشة تكنولوجية عالية الدقة.





لم تعلن الشركة عن نيتها في الدفع بسيارة فوياه i-Land إلى مرحلة الإنتاج، لكن دونج فينج تعهدت بإطلاق أول سياراتها الكهربائية في عام 2021، على أن تليها سيارة جديدة واحدة على الأقل في كل عام.