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سيارات

جمعت بين رولز رويس ومرسيدس.. سعر أغلى سيارة صينية فخمة | صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 ص
هونج تشي اتش 9
هونج تشي اتش 9
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عزة عاطف
خرجت لتنافس بقوة (مرسيدس اس كلاس، بي إم دبليو الفئة الخامسة، آودي ايه 6، و كاديلاك سي تي 5)، إنها هونج تشي اتش 9 أغلى سيارة سيدان صينية.

مواصفات سيارة Hongqi H9

تتميز السيارة السيدان الشبيهة في شكلها لسيارة رولز رويس «هونج تشي اتش 9» بمحرك بنزين 4 سلندر سعة لترين للنسخة القياسية مع توربو بقوة 252 حصان و380 نيوتن/متر من عزم الدوران، مزودة بإطارات معدنية قياس 20 إنش.
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بالإضافة إلى توافر محرك V6 سعة 3 لترات مع سوبرتشارجد يصدر منه قوة 272 حصان و400 نيوتن/متر من عزم الدوران، يتصل كلا المحركين مع ناقل سرعة أوتوماتيكي 7 سرعات دبل كلتش، بنظام دفع خلفي للعجلات.

سعر سيارة هونج تشي اتش 9

يبدأ سعر سيارة هونج تشي اتش 9 (Hongqi H9) من 309,800 ألف يوان صيني أي ما يعادل 44,822 ألف دولار أمريكي أو 711.325 ألف جنيه مصري.

ويصل سعر السيارة في السوق الصيني حتى 539,900 يوان صيني أي ما يعادل 78,119 دولار أمريكي أو نحو مليون و240 ألف جنيه مصري.

جمعت السيارة في تصميمها بين عدة موديلات شهيرة، فتصميم الواجهة الأمامية بتصميم يشبه سيارات رولز رويس الإنجليزية الفارهة، أما الخلفية فمستمدة من السيارة الأمريكية كاديلاك XTS، وتميزت بهيكل مطلي بلونين، مما يجعلها شبيهة بسيارات مايباخ الفخمة من مرسيدس بنز.
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