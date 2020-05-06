أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلقت سيارة هوندا السيدان الجديدة «أكورد» في السوق المصري لتنافس بشراسة مجموعة من السيارات السيدان العملاقة مثل BMW 418، مرسيدس C280 وأودي A4.













تأتي السيارة اليابانية أكورد بعدد من الأنظمة القوية وهيكل خارجي أنيق ومميز، بالإضافة إلى محرك هجين قوي رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 188 حصانا.













كما أنه متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ونظام عادم مزدوج، وتتميز السيارة بتوفيرها للوقود حيث يبلغ متوسط استهلاكها حوالي 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.













مواصفات السيارة أكورد





بعد إعلان وكيل هوندا عن توافرها في السوق المصري تأتي أكورد بعدد من المواصفات القياسية والرفاهيات المدهشة:









1- كاميرا خلفية وحساسات ركن للمساعدة.





2- مصابيح ليد أمامية عالية التقنية، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في أنظمة الصوت بسهولة.





3- شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، ومقاعد مريحة مغطاة بأفخر أنواع الجلود.





4- مكيف للهواء ثنائي النطاق، وفتحة سقف أوتوماتيكية.





5- نظام شحن لاسلكي للهواتف.





6- مجموعة من وسائل الأمان المميزة مثل: الوسائد الهوائية الأمامية، ستائر جانبية أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع الفرامل اليكترونيًا EBD، فرامل الطوارئ EBA، مثبت السرعة.





6- نظام صوتي مكون من 8 سماعات، مدخل AUX، USB، وإمكانية التحكم في الزجاج بضغطة واحدة.













تتميز أكورد بتصميم مميز وحجم متوسط فيبلغ طولها حوالي 4881 مم، وعرضها 1861 مم، في حين أن ارتفاع السيارة يصل إلى 1450 مم، أما عن السعة التخزينية للسيارة فهي تبلغ 472 لترا.









يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون حتى 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 7.5 ثانية، كما تقف السيارة على عجلات قوية قياس 17 بوصة.



